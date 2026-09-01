Informations pratiques

Béziers

CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE HELLO LES VIVANTS !

1 rue Vieille Citadelle Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Une conférence théâtralisée sensible et poétique autour de la mémoire, de la transmission, des récits et du partage.

Hello les Vivants, parlons aux morts est une conférence théâtralisée sensible et poétique autour de la mémoire, de l’héritage et de la transmission.

À travers le théâtre, les récits et le partage, ce spectacle invite à un voyage au cœur des histoires qui nous relient, portées par la voix des vivants.

Un moment d’émotion, d’écoute et de partage, ouvert à tout public.

Sur réservation. .

1 rue Vieille Citadelle Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 87 09 34 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A sensitive and poetic theatrical lecture exploring memory, transmission, storytelling, and sharing.

L’événement CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE HELLO LES VIVANTS ! Béziers a été mis à jour le 2026-08-16 par 34 ADT34