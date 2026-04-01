Conférence Tour du Monde en Masques Micro Folie Espace culturel de Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies
Conférence Tour du Monde en Masques Micro Folie Espace culturel de Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies mercredi 22 avril 2026.
Conférence Tour du Monde en Masques Micro Folie
Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
A la découverte des masques autour du monde, cette conférence évoque la richesse de cet objet si central dans nos civilisations.
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Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 41 84
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English :
Discovering masks around the world, this conference evokes the richness of this object so central to our civilizations.
L’événement Conférence Tour du Monde en Masques Micro Folie Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale