Conférence: traverser l’Europe à pied MVC Centre Ville Bayonne
vendredi 4 septembre 2026 · MVC Centre Ville · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Conférence: traverser l’Europe à pied
MVC Centre Ville 11 Bis Rue Georges Bergès Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04 21:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Conférence débat organisée par l’association Amarres.
Le conférencier, Samuel Knosp, nous racontera sa marche de 18 mois entre Gibraltar et Istanbul. Il exposera ses photos dans la MVC pendant la semaine du 31 Août au 8 Septembre. .
MVC Centre Ville 11 Bis Rue Georges Bergès Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 41 62 81 amarres64100@gmail.com
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English : Conférence: traverser l’Europe à pied
L’événement Conférence: traverser l’Europe à pied Bayonne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Bayonne
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