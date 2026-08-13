UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bayonne

Conférence: traverser l’Europe à pied MVC Centre Ville Bayonne

vendredi 4 septembre 2026 · MVC Centre Ville · Bayonne

Conférence: traverser l’Europe à pied MVC Centre Ville Bayonne

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
MVC Centre Ville
Adresse
11 Bis Rue Georges Bergès
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Bayonne

Conférence: traverser l’Europe à pied

MVC Centre Ville 11 Bis Rue Georges Bergès Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04 21:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Conférence débat organisée par l’association Amarres.
Le conférencier, Samuel Knosp, nous racontera sa marche de 18 mois entre Gibraltar et Istanbul. Il exposera ses photos dans la MVC pendant la semaine du 31 Août au 8 Septembre.   .

MVC Centre Ville 11 Bis Rue Georges Bergès Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 41 62 81  amarres64100@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence: traverser l’Europe à pied

L’événement Conférence: traverser l’Europe à pied Bayonne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Bayonne

À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)