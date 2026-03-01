Conférence Un saintongeais en Nouvelle France Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac

Conférence Un saintongeais en Nouvelle France

Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Une conférence de Laurent Blanc, président de l’association AMACADIE.

.

Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 91 13 archivesjonzac@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A talk by Laurent Blanc, President of the AMACADIE association.

L’événement Conférence Un saintongeais en Nouvelle France Jonzac a été mis à jour le 2026-03-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge