Conférence Un saintongeais en Nouvelle France Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac
Conférence Un saintongeais en Nouvelle France Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac jeudi 19 mars 2026.
Conférence Un saintongeais en Nouvelle France
Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 18:30:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Une conférence de Laurent Blanc, président de l’association AMACADIE.
.
Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 91 13 archivesjonzac@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A talk by Laurent Blanc, President of the AMACADIE association.
L’événement Conférence Un saintongeais en Nouvelle France Jonzac a été mis à jour le 2026-03-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge