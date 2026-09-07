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AGENDA · Loix

Conférence : un tour autour de notre patrimoine Rétais, Salle des fêtes, Loix

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Loix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue du couvent, 17111 Loix
Ville
17111 Loix
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit.

Conférence : un tour autour de notre patrimoine Rétais Samedi 19 septembre, 11h00 Salle des fêtes Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Organisée par l’Association de protection des sites de Loix (APSL), cette conférence est proposée par Les Amis de l’île de Ré, avec Jacques Buisson et Patrick Casin.

Salle des fêtes Rue du couvent, 17111 Loix Loix 17111 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Organisée par l’Association de Protection des site de Loix – APSL

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