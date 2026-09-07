AGENDA · Loix
Conférence : un tour autour de notre patrimoine Rétais, Salle des fêtes, Loix
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Loix
Informations pratiques
Conférence : un tour autour de notre patrimoine Rétais Samedi 19 septembre, 11h00 Salle des fêtes Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Organisée par l’Association de protection des sites de Loix (APSL), cette conférence est proposée par Les Amis de l’île de Ré, avec Jacques Buisson et Patrick Casin.
Salle des fêtes Rue du couvent, 17111 Loix Loix 17111 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Organisée par l’Association de Protection des site de Loix – APSL
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