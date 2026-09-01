Conférence Une campagne à bord d’un chalutier Concarneau
samedi 19 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Conférence Une campagne à bord d’un chalutier
Marinarium Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Dans les années 1970, Jean-Paul Mathelier, photographe, embarque à bord de bateaux de pêche. Ses photographies capturent avec sensibilité la vie des marins bretons, entre gestes du quotidien et instants suspendus. Venez découvrir cette aventure photographique et échanger autour de l’expérience de ce photographe embarqué.
RDV au Marinarium, quai de La Croix
Sur réservation auprès du Musée de la Pêche via la billetterie en ligne www.musee-peche.fr .
Marinarium Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 10 20
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English :
L’événement Conférence Une campagne à bord d’un chalutier Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA
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