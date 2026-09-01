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AGENDA · Concarneau

Conférence Une campagne à bord d’un chalutier Concarneau

samedi 19 septembre 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Marinarium
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Conférence Une campagne à bord d’un chalutier

Marinarium Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Dans les années 1970, Jean-Paul Mathelier, photographe, embarque à bord de bateaux de pêche. Ses photographies capturent avec sensibilité la vie des marins bretons, entre gestes du quotidien et instants suspendus. Venez découvrir cette aventure photographique et échanger autour de l’expérience de ce photographe embarqué.

RDV au Marinarium, quai de La Croix
Sur réservation auprès du Musée de la Pêche via la billetterie en ligne www.musee-peche.fr   .

Marinarium Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 10 20 

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English :

L’événement Conférence Une campagne à bord d’un chalutier Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA

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