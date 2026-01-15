Conférence une campagne à bord d’un chalutier par Jean-Paul Mathelier, photographe. Place de la Croix Concarneau

Conférence une campagne à bord d’un chalutier par Jean-Paul Mathelier, photographe.

Place de la Croix Marinarium Concarneau Finistère

2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

2026-09-19

Cycle grandes pêches

À travers les récits de marins-pêcheurs d’exception, des eaux glacées du Grand Nord aux rivages de la Mauritanie, ce cycle de conférences vous plonge dans l’univers révolu des grandes pêches. Armateurs, négociants, équipages…découvrez les hommes et femmes, les routes et les enjeux qui ont façonné cette épopée maritime. Des invitations à explorer des pans méconnus mais essentiels de l’histoire maritime et de la mémoire portuaire.

Une campagne à bord d’un chalutier par Jean-Paul Mathelier, photographe.

Grâce aux Amis du musée, le Musée de la Pêche a récemment enrichi ses collections avec une sélection de clichés du photographe Jean-Paul Mathelier, témoin privilégié du monde maritime. En novembre 1970, il embarque pour une marée en Sud-Irlande à bord d’un chalutier traditionnel de Concarneau.

Ses photographies capturent avec sensibilité la vie des marins bretons, entre gestes du quotidien et instants suspendus. En juillet 1972, il poursuit son immersion à bord d’un thonier à l’appât vivant, toujours fidèle à son regard engagé et poétique.

Venez découvrir cette aventure photographique et échanger autour de son expérience de photographe embarqué.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Sur réservation via la billetterie en ligne du Musée de la Pêche .

Place de la Croix Marinarium Concarneau 29900 Finistère Bretagne

