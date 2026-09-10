Conférence : une cave coopérative en fenouillèdes, Espace caporal Fabre, Caudiès-de-Fenouillèdes

Informations pratiques

Conférence : une cave coopérative en fenouillèdes Samedi 19 septembre, 15h00 Espace caporal Fabre Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence consacrée à la création et à l’histoire d’une cave viticole, ainsi qu’aux événements marquants qui ont rythmé son activité dans ce secteur des Pyrénées-Orientales.

Espace caporal Fabre Promenade des basses, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie Anciennes écoles devenues Maison des Associations Stationnements à proximité

Conférence sur la création , la vie, les évènements marquants d’une cave viticole dans ce secteur des Pyrénées Orientales

© WIENIN Michel