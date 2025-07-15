Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire
Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire jeudi 26 février 2026.
Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo
Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Thème Talleyrand: le diable boiteux de Napoléon.
Intervenant Franck Wegbecher. .
Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 29 51 universiteinterages@orange.fr
English : Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo
German : Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo
Italiano :
Espanol : Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo
L’événement Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo Bressuire a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Bocage Bressuirais