Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire

Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Thème Talleyrand: le diable boiteux de Napoléon.

Intervenant Franck Wegbecher. .

