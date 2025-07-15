Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire

Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire jeudi 26 février 2026.

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres

Thème Talleyrand: le diable boiteux de Napoléon.
Intervenant Franck Wegbecher.   .

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 29 51  universiteinterages@orange.fr

