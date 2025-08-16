Conférence Université Inter-Ages Sante médecine Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire

Conférence Université Inter-Ages Sante médecine

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Thème Médicaments en rupture de stock.

Intervenant: Marie-Christine Perault-Pochat. .

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 29 51 universiteinterages@orange.fr

