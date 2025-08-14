Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire

Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire jeudi 22 janvier 2026.

Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Thème Quand le ciel nous tombe sur la tête.

Intervenant: Christian Bernard. .

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 29 51 universiteinterages@orange.fr

English : Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement

German : Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement

Italiano :

Espanol : Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement

L’événement Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement Bressuire a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Bocage Bressuirais