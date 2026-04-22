Conférence UTLMO Reconstruire Notre-Dame de Paris Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
lundi 5 octobre 2026 · Cinéma Eldorado · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Conférence UTLMO Reconstruire Notre-Dame de Paris
Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – EUR
Non adhérent·es
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 15:00:00
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Une conférence de Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, chargé de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis 2013, qui a piloté le chantier de reconstruction après l’incendie de 2019.
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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr
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English :
A lecture by Philippe Villeneuve, chief architect of historic monuments, who has been in charge of the restoration of Notre-Dame Cathedral in Paris since 2013 and who led the reconstruction effort following the 2019 fire.
L’événement Conférence UTLMO Reconstruire Notre-Dame de Paris Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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