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AGENDA · Coutances

Conférence Van Gogh sur les traces de Millet Coutances

samedi 7 novembre 2026 · Coutances

Conférence Van Gogh sur les traces de Millet Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Conférence Van Gogh sur les traces de Millet

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 15:00:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Conférence Van Gogh sur les traces de Millet par Béatrice Bérard, salle Barbey d’Aurevilly aux Unelles à Coutances.
Proposé par le Cercle de Conférences de Coutances.   .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50 

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English : Conférence Van Gogh sur les traces de Millet

L’événement Conférence Van Gogh sur les traces de Millet Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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