Informations pratiques

Coutances

Conférence Van Gogh sur les traces de Millet

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 15:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Conférence Van Gogh sur les traces de Millet par Béatrice Bérard, salle Barbey d’Aurevilly aux Unelles à Coutances.

Proposé par le Cercle de Conférences de Coutances. .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50

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English : Conférence Van Gogh sur les traces de Millet

L’événement Conférence Van Gogh sur les traces de Millet Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme