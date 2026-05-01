Conférence Victor Schoelcher républicain et abolitionniste Salle polyvalente Emberménil
Conférence Victor Schoelcher républicain et abolitionniste Salle polyvalente Emberménil dimanche 10 mai 2026.
Emberménil
Conférence Victor Schoelcher républicain et abolitionniste
Salle polyvalente 21 Grande Rue Emberménil Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
À l’occasion de la journée nationale des mémoires de la traite, le Comité Grégoire vous invite à une conférence de l’historien Patrick Serre. Elle aura pour thème Victor Schoelcher, militant de l’abolition sous la Monarchie de Juillet. Le conférencier dédicacera ensuite son livre Cremer le victorieux 1870-1871 . Le musée sera ensuite accessible librement. Un moment convivial café-brioche sera offert à l’issu de la conférence. Entrée libre.Tout public
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Salle polyvalente 21 Grande Rue Emberménil 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 20 57
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English :
To mark the national day of remembrance of the slave trade, the Comité Grégoire invites you to a lecture by historian Patrick Serre. The theme will be Victor Schoelcher, a campaigner for abolition under the July Monarchy. The speaker will then sign his book Cremer le victorieux 1870-1871 . The museum will then be open to the public. A convivial café-brioche will be offered at the end of the lecture. Free admission.
L’événement Conférence Victor Schoelcher républicain et abolitionniste Emberménil a été mis à jour le 2026-04-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS