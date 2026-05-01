Conférence Victor Schoelcher républicain et abolitionniste Salle polyvalente Emberménil

Emberménil

Conférence Victor Schoelcher républicain et abolitionniste

Salle polyvalente 21 Grande Rue Emberménil Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

À l’occasion de la journée nationale des mémoires de la traite, le Comité Grégoire vous invite à une conférence de l’historien Patrick Serre. Elle aura pour thème Victor Schoelcher, militant de l’abolition sous la Monarchie de Juillet. Le conférencier dédicacera ensuite son livre Cremer le victorieux 1870-1871 . Le musée sera ensuite accessible librement. Un moment convivial café-brioche sera offert à l’issu de la conférence. Entrée libre.Tout public

0 .

Salle polyvalente 21 Grande Rue Emberménil 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 20 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the national day of remembrance of the slave trade, the Comité Grégoire invites you to a lecture by historian Patrick Serre. The theme will be Victor Schoelcher, a campaigner for abolition under the July Monarchy. The speaker will then sign his book Cremer le victorieux 1870-1871 . The museum will then be open to the public. A convivial café-brioche will be offered at the end of the lecture. Free admission.

L’événement Conférence Victor Schoelcher républicain et abolitionniste Emberménil a été mis à jour le 2026-04-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS