Conférence Villas balnéaires et forts Vauban COSEC Dinard
jeudi 20 août 2026 · COSEC · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Conférence Villas balnéaires et forts Vauban
COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Venez découvrir l’environnement bâti de la Pointe de la Malouine côté terre, ses villas avec leurs particularités architecturales, leurs usages, leurs premiers propriétaires ; côté mer, les forts Vauban, la raison de leur implantation dans la baie, leurs destinées.
Gratuit .
COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 81 35 92 75
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English :
L’événement Conférence Villas balnéaires et forts Vauban Dinard a été mis à jour le 2026-08-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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