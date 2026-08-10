Conférence Villas balnéaires et forts Vauban COSEC Dinard

Informations pratiques

Dinard

Conférence Villas balnéaires et forts Vauban

COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Venez découvrir l’environnement bâti de la Pointe de la Malouine côté terre, ses villas avec leurs particularités architecturales, leurs usages, leurs premiers propriétaires ; côté mer, les forts Vauban, la raison de leur implantation dans la baie, leurs destinées.

Gratuit .

COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 81 35 92 75

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English :

L’événement Conférence Villas balnéaires et forts Vauban Dinard a été mis à jour le 2026-08-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme