[Conférence] Vivre au quotidien avec des oeuvres d’art ! Historique, enjeux et fonctionnement d’une artothèque Musée Quesnel-Morinière Coutances

Informations pratiques

Coutances

[Conférence] Vivre au quotidien avec des oeuvres d’art ! Historique, enjeux et fonctionnement d’une artothèque

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-05 16:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Seront présentés les principaux enjeux à l’œuvre dans le projet culturel et artistique d’une artothèque le soutien à la création, l’intimité du rapport à l’œuvre, le partage d’un bien commun. Par Claire Tangy. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr

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English : [Conférence] Vivre au quotidien avec des oeuvres d’art ! Historique, enjeux et fonctionnement d’une artothèque

L’événement [Conférence] Vivre au quotidien avec des oeuvres d’art ! Historique, enjeux et fonctionnement d’une artothèque Coutances a été mis à jour le 2026-04-01 par Coutances Tourisme