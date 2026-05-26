Conférence Vivre en Antarctique Nayemont-les-Fosses
Conférence Vivre en Antarctique Nayemont-les-Fosses vendredi 5 juin 2026.
Nayemont-les-Fosses
Conférence Vivre en Antarctique
1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Alice Gros a passé un an en Antarctique, à la station Dumont d’Urville. À l’aide d’un diaporama, vous découvrirez sa vie quotidienne, celle des scientifiques, ainsi que la faune… et le froid.Tout public
5 .
1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses 88100 Vosges Grand Est +33 6 28 32 20 68
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English :
Alice Gros spent a year in Antarctica, at the Dumont d?Urville station. With the help of a slide show, you’ll discover her daily life, that of the scientists, as well as the wildlife… and the cold.
L’événement Conférence Vivre en Antarctique Nayemont-les-Fosses a été mis à jour le 2026-05-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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