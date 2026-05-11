Flaujac-Poujols

Conférence Vous reprendrez bien du raisin ?

Les Pradelles Flaujac-Poujols Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les phosphatières du Quercy, archives de la paléovégétation une conférence par par Anaïs Boura.

Les phosphatières du Quercy, archives de la paléovégétation une conférence par par Anaïs Boura.

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Les Pradelles Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie assophosphatieresquercy@gmail.com

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Les phosphatières du Quercy, archives de la paléovégétation une conférence par par Anaïs Boura.

L’événement Conférence Vous reprendrez bien du raisin ? Flaujac-Poujols a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cahors Vallée du Lot