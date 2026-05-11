Conférence Vous reprendrez bien du raisin ? Flaujac-Poujols
Conférence Vous reprendrez bien du raisin ? Flaujac-Poujols samedi 18 juillet 2026.
Flaujac-Poujols
Conférence Vous reprendrez bien du raisin ?
Les Pradelles Flaujac-Poujols Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Les phosphatières du Quercy, archives de la paléovégétation une conférence par par Anaïs Boura.
Les phosphatières du Quercy, archives de la paléovégétation une conférence par par Anaïs Boura.
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Les Pradelles Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie assophosphatieresquercy@gmail.com
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Les phosphatières du Quercy, archives de la paléovégétation une conférence par par Anaïs Boura.
L’événement Conférence Vous reprendrez bien du raisin ? Flaujac-Poujols a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cahors Vallée du Lot