Conférences au Château de Mongenan Initiés, utopistes, visionnaires Portets
Conférences au Château de Mongenan Initiés, utopistes, visionnaires Portets dimanche 12 juillet 2026.
Portets
Conférences au Château de Mongenan Initiés, utopistes, visionnaires
Château de Mongenan Portets Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13
La notion de temps est interne à toute recherche philosophique et entraîne depuis l’antiquité une réflexion sur l’avenir. Des théories philosophiques sont nées de ces projections dans l’avenir par des psychanalystes, écrivains, poètes, mystiques et architectes.
12 juillet à 17h Le temps des oracles
19 juillet à 17h De l’apocalypse de Baruch aux Juifs de la diaspora
26 juillet à 17h Prophètes de la Bible et de l’Islam
2 août à 17h Nostradamus, Luc Gauric et Morin de Villefranche
9 août à 17h Kant et Swedenborg
16 août à 17h La Harpe et Cazotte, théosophes et illuminés
23 août à 17h Melle Lenormand, le petit homme rouge des Tuileries
30 août à 17h Zarathoustra et le message Nietzschéen
6 septembre à 17h En Russie de Papus à Raspoutine
13 septembre à 17h Architectes visionnaires Ledoux, Boullée.
Rencontres suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine. .
Château de Mongenan Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 11 chateau.mongenan@orange.fr
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English : Conférences au Château de Mongenan Initiés, utopistes, visionnaires
L’événement Conférences au Château de Mongenan Initiés, utopistes, visionnaires Portets a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud
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