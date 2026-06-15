Portets

Conférences au Château de Mongenan Initiés, utopistes, visionnaires

Château de Mongenan Portets Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13

La notion de temps est interne à toute recherche philosophique et entraîne depuis l’antiquité une réflexion sur l’avenir. Des théories philosophiques sont nées de ces projections dans l’avenir par des psychanalystes, écrivains, poètes, mystiques et architectes.

12 juillet à 17h Le temps des oracles

19 juillet à 17h De l’apocalypse de Baruch aux Juifs de la diaspora

26 juillet à 17h Prophètes de la Bible et de l’Islam

2 août à 17h Nostradamus, Luc Gauric et Morin de Villefranche

9 août à 17h Kant et Swedenborg

16 août à 17h La Harpe et Cazotte, théosophes et illuminés

23 août à 17h Melle Lenormand, le petit homme rouge des Tuileries

30 août à 17h Zarathoustra et le message Nietzschéen

6 septembre à 17h En Russie de Papus à Raspoutine

13 septembre à 17h Architectes visionnaires Ledoux, Boullée.

Rencontres suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine. .

Château de Mongenan Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 11 chateau.mongenan@orange.fr

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English : Conférences au Château de Mongenan Initiés, utopistes, visionnaires

L’événement Conférences au Château de Mongenan Initiés, utopistes, visionnaires Portets a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud