Demoiselle Garonne vous invite avec Léonor d’Aquitaine Portets
jeudi 23 juillet 2026 · Portets
Informations pratiques
Portets
Demoiselle Garonne vous invite avec Léonor d’Aquitaine
Château de Portets Portets Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 21:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée Suivez Léonor d’Aquitaine sur les pas de Demoiselle Garonne… De nuit, entre port, lavoir et Château, Portets révèle ses secrets les mieux gardés. .
Château de Portets Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00
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English : Demoiselle Garonne vous invite avec Léonor d’Aquitaine
L’événement Demoiselle Garonne vous invite avec Léonor d’Aquitaine Portets a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud
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