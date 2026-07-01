Informations pratiques

Portets

Demoiselle Garonne vous invite avec Léonor d’Aquitaine

Château de Portets Portets Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 21:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée Suivez Léonor d’Aquitaine sur les pas de Demoiselle Garonne… De nuit, entre port, lavoir et Château, Portets révèle ses secrets les mieux gardés. .

Château de Portets Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00

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English : Demoiselle Garonne vous invite avec Léonor d’Aquitaine

L’événement Demoiselle Garonne vous invite avec Léonor d’Aquitaine Portets a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud