Conférences de juin à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne samedi 20 juin 2026.

La Guerche-de-Bretagne

Conférences de juin à la Micro-Folie

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Nouveau cycle à la Micro-Folie Le Jardin Rêvé !

Tout au long du mois de juin, le musée numérique de La Guerche-de-Bretagne prend des couleurs printanières ! Installez-vous à La Salorge pour un cycle exclusif de conférences-projections autour du thème Le Jardin Rêvé du Paysage idéal à la fête des fleurs de La Guerche . Conférence les samedis 20 et 27 juin 2026.

Un croisement unique entre nature et peinture qui s’appuie sur

– Des sélections d’œuvres de l’École d’Arts Plastiques locale.

– Une playlist picturale dédiée aux fleurs dans l’histoire de l’art.

Horaires 11h (visite libre de 10h à 12h)

Lieu Espace Micro-Folie, à La Salorge.

Tarif Entrée libre et gratuite, sans inscription.

Fermeture exceptionnelle les 6 et 13 juin. .

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 66 88 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférences de juin à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT VITRE