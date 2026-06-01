Conférences de juin à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne
Conférences de juin à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne samedi 20 juin 2026.
La Guerche-de-Bretagne
Conférences de juin à la Micro-Folie
3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Nouveau cycle à la Micro-Folie Le Jardin Rêvé !
Tout au long du mois de juin, le musée numérique de La Guerche-de-Bretagne prend des couleurs printanières ! Installez-vous à La Salorge pour un cycle exclusif de conférences-projections autour du thème Le Jardin Rêvé du Paysage idéal à la fête des fleurs de La Guerche . Conférence les samedis 20 et 27 juin 2026.
Un croisement unique entre nature et peinture qui s’appuie sur
– Des sélections d’œuvres de l’École d’Arts Plastiques locale.
– Une playlist picturale dédiée aux fleurs dans l’histoire de l’art.
Horaires 11h (visite libre de 10h à 12h)
Lieu Espace Micro-Folie, à La Salorge.
Tarif Entrée libre et gratuite, sans inscription.
Fermeture exceptionnelle les 6 et 13 juin. .
3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 66 88 32
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English :
L’événement Conférences de juin à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT VITRE