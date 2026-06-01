Marche utile à La Guerche de Bretagne Maire de la Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne

La Guerche-de-Bretagne

Marche utile à La Guerche de Bretagne

Maire de la Guerche-de-Bretagne 2 Rue du Cheval Blanc La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La Guerche-de-Bretagne se mobilise pour l’environnement rendez-vous le 12 juin pour la Marche Utile

A l’approche de l’été, la ville de La Guerche-de-Bretagne invite ses habitants à chausser leurs baskets pour sa traditionnelle action écocitoyenne de ramassage des déchets. Seul, en famille ou entre amis, chacun est invité à participer à ce grand nettoyage le vendredi 12 juin 2026, à partir de 19h.

Allier grand air, convivialité et préservation de l’environnement c’est le triple objectif de la Marche utile , rappelle Daniel Février, adjoint au maire et organisateur de l’événement. Cette action participative et citoyenne vise concrètement à nettoyer les chemins creux, les rues du centre-ville ainsi que les nombreuses voies piétonnes de la commune des petits déchets du quotidien délaissés dans la nature.

Des parcours pour tous les profils. Afin que tout le monde puisse participer à son rythme, l’élu propose plusieurs circuits de ramassage, du très court pour les plus jeunes par exemple, au plus long pour les marcheurs plus aguerris. Le départ groupé sera donné à 19h précise devant la Mairie.

Sacs et gants fournis par la commune. La ville de la Guerche-de-Bretagne mettra à disposition des participants des gants de protection et des sacs. La sécurité étant une priorité absloue, la municipalité demande à chaque participant d’apporter son propre gilet de haute visibilité (gilet jaune).

Informations pratiques

Date Vendredi 12 juin 2026 à 19h00

Lieu de rendez-vous Devant la Mairie de La Guerche-de-Bretagne

Public Ouvert à tous, en accès libre (sans inscription)

Tarif Gratuit .

Maire de la Guerche-de-Bretagne 2 Rue du Cheval Blanc La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 21 09

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English :

L’événement Marche utile à La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-29 par OT VITRE