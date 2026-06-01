La Guerche-de-Bretagne

Course nature des Léopards Guerchais

La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le dimanche 7 juin au stade de La Guerche de Bretagne, participez à la course nature des Léopards Guerchais.

9h30 Randonnée 7/8km

9h45 Course 8km et 16km (nouveau parcours)

11h45 Course relais 3 x 3,5km

Courses enfants de 14h30 à 15h30

1000€ à gagner en bon d’achat (tirage au sort)

1 lot par participant pour les courses

Restauration sur place.

Inscriptions sur www.klikego.com .

La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 31 12 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Course nature des Léopards Guerchais La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-27 par OT VITRE