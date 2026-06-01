Course nature des Léopards Guerchais La Guerche-de-Bretagne
Course nature des Léopards Guerchais La Guerche-de-Bretagne dimanche 7 juin 2026.
La Guerche-de-Bretagne
Course nature des Léopards Guerchais
La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le dimanche 7 juin au stade de La Guerche de Bretagne, participez à la course nature des Léopards Guerchais.
9h30 Randonnée 7/8km
9h45 Course 8km et 16km (nouveau parcours)
11h45 Course relais 3 x 3,5km
Courses enfants de 14h30 à 15h30
1000€ à gagner en bon d’achat (tirage au sort)
1 lot par participant pour les courses
Restauration sur place.
Inscriptions sur www.klikego.com .
La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 31 12 89
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English :
L’événement Course nature des Léopards Guerchais La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-27 par OT VITRE