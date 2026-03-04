Conférences et débats, Foyer paroissial, Lézan
Conférences et débats, Foyer paroissial, Lézan mardi 10 mars 2026.
Conférences et débats Mardi 10 mars, 14h30 Foyer paroissial Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-10T14:30:00+01:00 – 2026-03-10T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-10T14:30:00+01:00 – 2026-03-10T16:00:00+01:00
Foyer paroissial 83 chemin de Sauve, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie
“Ressources énergétiques et climat”, par Jacques Varet. Conférence Histoire