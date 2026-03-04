Conférences et débats, Foyer paroissial, Lézan

Conférences et débats Mardi 10 mars, 14h30 Foyer paroissial Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T14:30:00+01:00 – 2026-03-10T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T14:30:00+01:00 – 2026-03-10T16:00:00+01:00

Foyer paroissial 83 chemin de Sauve, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie

“Ressources énergétiques et climat”, par Jacques Varet. Conférence Histoire