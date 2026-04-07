Conférences Mardis de l’histoire de Paris : le divertissement à Paris mardi 7 avril 2026.

Cette saison de conférences historiques sera lancée lors d’une conférence inaugurale. Découvrez au fil des semaines, toute la programmation proposée par les sociétés d’histoire et d’archéologie des arrondissements en lien avec le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs / Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris et Laurence Patrice, adjointe au maire de Paris chargée du monde combattant, des histoires et mémoires de Paris, du cycle de mémoire de l’histoire coloniale, en qualité de référente Défense.

Les fiches permettant de s’inscrire aux conférences sont mises en ligne progressivement, voici néanmoins leur liste complète !

Mardi 7 avril à 18h30, Société d’histoire et d’archéologie du 13 e arrondissement : Jardins de plaisirs du Paris des XVIII e et XIX e siècles. L’art de faire la fête dans le 13 e arrondissement par Gilles Gilles-Antoine Langlois

Jardins de plaisirs du Paris des XVIII et XIX siècles. L’art de faire la fête dans le 13 arrondissement par Gilles Gilles-Antoine Langlois Mardi 12 mai à 18h30, Histoire et Patrimoine du 17 e arrondissement : La Porte Maillot et le Luna-Park par Patrick Rollot, président d’Histoire et Patrimoine du 17 e arrondissement et Léopold Thievend, normalien et co-auteur du livre La Porte Maillot au fil du temps

La Porte Maillot et le Luna-Park par Patrick Rollot, président d’Histoire et Patrimoine du 17 arrondissement et Léopold Thievend, normalien et co-auteur du livre La Porte Maillot au fil du temps Mardi 9 juin à 18h30, La Cité, Société historique et archéologique des 3 e , 4 e , 11 e et 12 e arrondissements de Paris : Les spectacles équestres à Paris au tournant du XVIII e siècle, émergence d’un nouveau divertissement par Caroline Hodak, docteure en histoire (EHESS) et auteure du livre Du théâtre équestre au cirque : Le cheval au cœur des savoirs et des loisirs (1760-1860)

Les spectacles équestres à Paris au tournant du XVIII siècle, émergence d’un nouveau divertissement par Caroline Hodak, docteure en histoire (EHESS) et auteure du livre Du théâtre équestre au cirque : Le cheval au cœur des savoirs et des loisirs (1760-1860) Mardi 15 septembre à 18h30, Association d’histoire et d’archéologie du 20 e arrondissement (AHAV) : Les guinguettes du 20 e arrondissement. Quand les Parisiens passaient du bon temps dans l’Est par Christiane Demeulenaere-Douyère, vice-présidente de l’AHAV

Les guinguettes du 20 arrondissement. Quand les Parisiens passaient du bon temps dans l’Est par Christiane Demeulenaere-Douyère, vice-présidente de l’AHAV Mardi 17 novembre à 18h30, Société historique du 6 e arrondissement : La Foire Saint-Germain par Christian Chevalier, ingénieur géologue, membre de la SH6

La Foire Saint-Germain par Christian Chevalier, ingénieur géologue, membre de la SH6 Mardi 24 novembre à 18h30, Histoire et Vies du 10 e arrondissement : Les débuts du cinématographe dans le 10 e arrondissement par Claude Calvarin, historienne du cinéma, auteure du livre Un boulevard pour les premiers pas du cinéma

Les débuts du cinématographe dans le 10 arrondissement par Claude Calvarin, historienne du cinéma, auteure du livre Un boulevard pour les premiers pas du cinéma Mardi 1 er décembre à 18h30, Histoire et Patrimoine 12 e arrondissement : Georges Méliès et l’âge d’or du cinéma forain en France (1896-1914) par Anne-Marie Quévrain, historienne, présidente de l’association Cinémathèque Méliès – Les Amis de Georges Méliès

Georges Méliès et l’âge d’or du cinéma forain en France (1896-1914) par Anne-Marie Quévrain, historienne, présidente de l’association Cinémathèque Méliès – Les Amis de Georges Méliès Mardi 15 décembre à 18h30, 9e Histoire : Le 9e arrondissement, épicentre des débuts du jazz en France par Philippe Baudouin, historien du jazz, ex-enseignant de jazz au conservatoire du 9e arrondissement

Tout au long de l’année 2026, les sociétés d’histoire de Paris proposeront des conférences sur le thème du divertissement.

Du mardi 07 avril 2026 au dimanche 27 décembre 2026 :

gratuit

Inscription obligatoire / voir le lien dans chaque fiche évènement

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-12-28T00:59:59+01:00

Date(s) :



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