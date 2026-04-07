Conférences Mardis de l’histoire de Paris : le divertissement à Paris
Conférences Mardis de l’histoire de Paris : le divertissement à Paris mardi 7 avril 2026.
Cette saison de conférences historiques sera lancée lors d’une conférence inaugurale. Découvrez au fil des semaines, toute la programmation proposée par les sociétés d’histoire et d’archéologie des arrondissements en lien avec le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs / Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris et Laurence Patrice, adjointe au maire de Paris chargée du monde combattant, des histoires et mémoires de Paris, du cycle de mémoire de l’histoire coloniale, en qualité de référente Défense.
Les fiches permettant de s’inscrire aux conférences sont mises en ligne progressivement, voici néanmoins leur liste complète !
- Mardi 7 avril à 18h30, Société d’histoire et d’archéologie du 13e arrondissement : Jardins de plaisirs du Paris des XVIIIe et XIXe siècles. L’art de faire la fête dans le 13e arrondissement par Gilles Gilles-Antoine Langlois
- Mardi 12 mai à 18h30, Histoire et Patrimoine du 17e arrondissement : La Porte Maillot et le Luna-Park par Patrick Rollot, président d’Histoire et Patrimoine du 17e arrondissement et Léopold Thievend, normalien et co-auteur du livre La Porte Maillot au fil du temps
- Mardi 9 juin à 18h30, La Cité, Société historique et archéologique des 3e, 4e, 11e et 12e arrondissements de Paris : Les spectacles équestres à Paris au tournant du XVIIIe siècle, émergence d’un nouveau divertissement par Caroline Hodak, docteure en histoire (EHESS) et auteure du livre Du théâtre équestre au cirque : Le cheval au cœur des savoirs et des loisirs (1760-1860)
- Mardi 15 septembre à 18h30, Association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement (AHAV) : Les guinguettes du 20e arrondissement. Quand les Parisiens passaient du bon temps dans l’Est par Christiane Demeulenaere-Douyère, vice-présidente de l’AHAV
- Mardi 17 novembre à 18h30, Société historique du 6e arrondissement : La Foire Saint-Germain par Christian Chevalier, ingénieur géologue, membre de la SH6
- Mardi 24 novembre à 18h30, Histoire et Vies du 10e arrondissement : Les débuts du cinématographe dans le 10e arrondissement par Claude Calvarin, historienne du cinéma, auteure du livre Un boulevard pour les premiers pas du cinéma
- Mardi 1er décembre à 18h30, Histoire et Patrimoine 12e arrondissement : Georges Méliès et l’âge d’or du cinéma forain en France (1896-1914) par Anne-Marie Quévrain, historienne, présidente de l’association Cinémathèque Méliès – Les Amis de Georges Méliès
- Mardi 15 décembre à 18h30, 9e Histoire : Le 9e arrondissement, épicentre des débuts du jazz en France par Philippe Baudouin, historien du jazz, ex-enseignant de jazz au conservatoire du 9e arrondissement
Tout au long de l’année 2026, les sociétés d’histoire de Paris proposeront des conférences sur le thème du divertissement.
Du mardi 07 avril 2026 au dimanche 27 décembre 2026 :
gratuit
Inscription obligatoire / voir le lien dans chaque fiche évènement
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-12-28T00:59:59+01:00
Date(s) :