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Conférences & médiumnités Salle polyvalente La Gare Eymet

dimanche 13 septembre 2026 · Salle polyvalente La Gare · Eymet

Conférences & médiumnités Salle polyvalente La Gare Eymet

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle polyvalente La Gare
Adresse
Avenue Delattre de Tassigny
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Eymet

Conférences & médiumnités

Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

L’association Le Lotus Céleste organise une conférence médiumnité.

Sur réservation.
Programme de la journée en cliquant sur Plus d’informations .   .

Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 27 17 47 

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English : Conférences & médiumnités

L’événement Conférences & médiumnités Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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