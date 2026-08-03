Conférences & médiumnités Salle polyvalente La Gare Eymet

Informations pratiques

Eymet

Conférences & médiumnités

Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association Le Lotus Céleste organise une conférence médiumnité.

Sur réservation.

Programme de la journée en cliquant sur Plus d’informations . .

Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 27 17 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférences & médiumnités

L’événement Conférences & médiumnités Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides