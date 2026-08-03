Conférences & médiumnités Salle polyvalente La Gare Eymet
dimanche 13 septembre 2026 · Salle polyvalente La Gare · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Conférences & médiumnités
Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association Le Lotus Céleste organise une conférence médiumnité.
Sur réservation.
Programme de la journée en cliquant sur Plus d’informations . .
Salle polyvalente La Gare Avenue Delattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 27 17 47
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English : Conférences & médiumnités
L’événement Conférences & médiumnités Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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