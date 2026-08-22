Conférences, visites, animations Les châteaux de Sainte-Colome et Spectacle Troubadour & Trobairitz Maison Cambot Sainte-Colome
samedi 19 septembre 2026 · Maison Cambot · Sainte-Colome
Informations pratiques
Sainte-Colome
Conférences, visites, animations Les châteaux de Sainte-Colome et Spectacle Troubadour & Trobairitz
Maison Cambot 11 Rue Principale Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19:
10h30: Maison Cambot Conférence sur les châteaux de Sainte-Colome, suivie d’une visite des sites historiques. Présentation de plans et maquettes.
15h: Château Animations médiévales dont un concours de lancer de dard et de tir à l’arc (6€).
Dimanche 20:
10h30: Maison Cambot Conférence sur les châteaux de Sainte-Colome, suivie d’une visite des sites historiques. Présentation de plans et maquettes.
12h30: Château Conférence Les dardiers d’Aspe et d’Ossau dans l’Histoire .
15h: Château Animations médiévales dont un concours de lancer de dard et de tir à l’arc (6€).
19h: Déambulation Troubadours et Trobairitz dans le village musique médiévale.
20h: Salle des fêtes Spectacle Troubadours et Trobairitz Poésies, joutes verbales et musiques médiévales (10€ ou 25€ avec le repas médiéval).
Restauration sur place. .
Maison Cambot 11 Rue Principale Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33
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English : Conférences, visites, animations Les châteaux de Sainte-Colome et Spectacle Troubadour & Trobairitz
L’événement Conférences, visites, animations Les châteaux de Sainte-Colome et Spectacle Troubadour & Trobairitz Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées