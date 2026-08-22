Conférences, visites, animations Les châteaux de Sainte-Colome et Spectacle Troubadour & Trobairitz Maison Cambot Sainte-Colome

Informations pratiques

Sainte-Colome

Conférences, visites, animations Les châteaux de Sainte-Colome et Spectacle Troubadour & Trobairitz

Maison Cambot 11 Rue Principale Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19:

10h30: Maison Cambot Conférence sur les châteaux de Sainte-Colome, suivie d’une visite des sites historiques. Présentation de plans et maquettes.

15h: Château Animations médiévales dont un concours de lancer de dard et de tir à l’arc (6€).

Dimanche 20:

10h30: Maison Cambot Conférence sur les châteaux de Sainte-Colome, suivie d’une visite des sites historiques. Présentation de plans et maquettes.

12h30: Château Conférence Les dardiers d’Aspe et d’Ossau dans l’Histoire .

15h: Château Animations médiévales dont un concours de lancer de dard et de tir à l’arc (6€).

19h: Déambulation Troubadours et Trobairitz dans le village musique médiévale.

20h: Salle des fêtes Spectacle Troubadours et Trobairitz Poésies, joutes verbales et musiques médiévales (10€ ou 25€ avec le repas médiéval).

Restauration sur place. .

Maison Cambot 11 Rue Principale Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

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English : Conférences, visites, animations Les châteaux de Sainte-Colome et Spectacle Troubadour & Trobairitz

L’événement Conférences, visites, animations Les châteaux de Sainte-Colome et Spectacle Troubadour & Trobairitz Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées