CONFESSIONS de et avec Catherine Gomez Crouvizier Cie BoisTonThé Salle Raulo / Port-Boulet Port-Boulet

Informations pratiques

La Cie BoisTonThé de Chouzé-sur-Loire (37) vous propose son dernier spectacle, CONFESSIONS, une comédie grinçante de et avec Catherine Gomez Crouvizier et mis en scène par Alain Destouches.

Voici l’intrigue en quelques mots : dans ce monologue, Martha, domestique dans un presbytère, parle. Beaucoup. D’elle, un peu mais surtout des autres. Drôle malgré elle et quelque peu maladroite, elle fait la connaissance de Claudine qui rompt sa solitude et la comprend. Lorsque Martha découvre un danger à cette amitié naissante, cette femme très ordinaire et conventionnelle, décide d’agir. Quand les spectateurs commentent : « Une magnifique pièce, touchante, forte qui aborde avec humour des sujets pleins d’humanité graves et bouleversants. Une comédienne seule en scène pendant 1h30 habitée, animée d’une vraie passion : vibrer avec son public. Pari réussi. À voir absolument et à partager sans modération. »

Le pot de l’amitié offert à l’issue de la représentation et trois livres à gagner, écrits par Catherine Gomez Crouvizier, par tirage au sort.

Samedi 12 septembre (21h), Port-Boulet (37 140 ), salle Raulo (ancienne chapelle).

Entrée : 8 ou 12 euros.

Réservation au : 07 68 86 83 23

Merci de votre attention et au plaisir de vous revoir.

Catherine Gomez Crouvizier

Cie BoisTonThé

33 rue de Tours

37140 Chouzé-sur-Loire