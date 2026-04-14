Confiance et dépassement au lycée Camel avec la Vélolycée, Labastide-de-Sérou, La Bastide-de-Sérou

Confiance et dépassement au lycée Camel avec la Vélolycée Mercredi 6 mai, 08h00 Labastide-de-Sérou Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

La vélolycée, QUEZAKO? C’est là un grand challenge pour grandir et prendre confiance dans la force du collectif. Le rassemblement des lycées du département se fait à Labastide-de-Sérou et accueillent les participants venus de Saint-Girons, Foix et avec eux éducateurs, partenaires des collectivites et des associations porteuses de la Culture vélo.

Ce projet défend plusieurs objectifs ; Participer à un évènement collectif avec les lycéens de son âge, Se prendre en charge et véhiculer les valeurs de l’éco-mobilité, S’engager et mobiliser autour de soi.

Les chiffres montrent le recul important de l’éco mobilité des adolescents qui sont pourtant rarement vehiculés sur leurs transports quotidiens (notamment scolaires) . L’insécurité sur la route, l’absence de dispossitifs dédiés , la rareté des services associés ( parking, atelier de réparation, formation…) sont des facteurs que le projet Velolycée se propose de travailler. Portée par les éco-délégués à travers des sensibilisations et des actions, la rando vélo collective est un moyen de visibiliser les ados à velo et le message « Le changement passe par moi ! »

Labastide-de-Sérou stade des deux jean La Bastide-de-Sérou 09240 Ariège Occitanie

Pour la seconde année, les lycéens éco-délégués du Lycée CAMEL participent au grand rassemblement de la Vélolycée. Au programme, de l’engagement, de la mobilisation, des smoothies et un peu de sueur.