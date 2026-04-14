Confiserie des Hautes Vosges, Confiserie des Hautes Vosges, Plainfaing

Confiserie des Hautes Vosges 5 et 6 juin Confiserie des Hautes Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

La confiserie des Hautes Vosges est une entreprise artisanale et familiale qui existe depuis 1986. Spécialisée dans les bonbons durs, dits sucre cuit, elle est aujourd’hui l’un des sites agroalimentaires le plus visité de France ! Voilà plus de 32 ans qu’elle perpétue les saveurs d’antan telles que : le fameux bonbon des Vosges aux Bourgeons de Sapin des Vosges ou l’Eucalyptus.

Confiserie des Hautes Vosges 44 Habeaurupt 88230 Plainfaing Plainfaing 88230 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 50 44 56 »}]

La confiserie des Hautes Vosges, « La qualité au naturel »

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