Congrès national SPAVER 22 Merdrignac

Congrès national SPAVER 22

Salle des fêtes Merdrignac Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

2026-05-16

L’association SPAVER22 organise son 2ème congrès national dans le but de sensibiliser le grand public sur les maladies invisibles chroniques graves et notamment la spondylarthrite, la polyarthrite et la maladie de Verneuil.

Sous le haut marrainage de notre présidente d’honneur Maud PETIT Députée

Voulant en faire un grand rendez-vous, sa seconde édition, nous avons décidé de réunir sur 3 jours nos adhérents, leurs aidants, notre marraine l’écrivaine Corine VALADE, des spécialistes des maladies concernées, des élus dans le but de faire avancer nos lois (on rappelle que notre association est totalement apolitique), le grand public afin de sensibiliser et de créer une forte solidarité entre les personnes handicapées et les personnes valides.

Plus de 2000 visiteurs sont prévus. .

Salle des fêtes Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 32 75 85

