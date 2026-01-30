Dimanche Sports Nature Merdrignac

Dimanche Sports Nature

Val de Landrouët Merdrignac Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-28

La 15e édition du Dimanche Sports Nature se déroulera sur le site du Val de Landrouët.

Cet événement convivial est organisé par Loudéac Communauté, en partenariat avec les communes de Merdrignac et Saint-Launeuc, les associations locales et divers partenaires.

Nous vous offrons la possibilité de profiter, seul ou en famille, des nombreuses activités en pleine nature proposées gratuitement . Restauration rapide sur place. .

Val de Landrouët Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 97 22

