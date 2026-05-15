PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac
PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac mercredi 17 juin 2026.
Merdrignac
PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines
Espace Ste Anne Merdrignac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 11:00:00
fin : 2026-06-17 11:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Lectures et comptines.
Pour les enfants de 3 à 6 ans. .
Espace Ste Anne Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 67 45 40
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English :
L’événement PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre
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