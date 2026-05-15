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PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac

PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Espace Ste Anne

Ville : 22230 Merdrignac

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Merdrignac

PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines

Espace Ste Anne Merdrignac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 11:00:00
fin : 2026-06-17 11:30:00

Date(s) :
2026-06-17

Lectures et comptines.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.   .

Espace Ste Anne Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 67 45 40 

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English :

L’événement PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre

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