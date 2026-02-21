Connaissance du monde inde kerala, sur la route du pays de Dieu Cinéma Le Sélect Granville
Connaissance du monde inde kerala, sur la route du pays de Dieu
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d'Hauteserve Granville
Début : 2026-03-17 14:30:00
fin : 2026-03-17 17:00:00
2026-03-17
Rendez-vous Mardi 17 mars à 14H30
Bienvenue dan l’auto-proclamé “Pays de Dieu”. Terre d’histoire, de commerce, de nature et de culture, sanctuaire des traditions vivantes de l’Inde, le Kerala, ce petit état situé au sud de l’Inde est un endroit à part. Au rythme des paysages qui défilent, des fameux “backwaters”, aux temples de Kochi, en passant par les collines de thé de Munnar… Ce voyage à la rencontre des hommes et des femmes qui peuplent cette terre bénie, entend nous révéler le sens de ce surnom riche de promesses.
Séance animée par Julie Gilles, cheffe monteuse du documentaire .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d'Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
