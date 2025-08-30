Connaissances du Monde Namibie, Sur la route des Hereros Route de Dinard Dinan

Connaissances du Monde Namibie, Sur la route des Hereros

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-28 14:30:00

fin : 2026-04-28

2026-04-28

Namibie, Sur la route des Hereros

En présence de Claudia Tapia

Récemment indépendant en 1990, ce pays est une terre d’exploration et de voyage inoubliable notamment grâce aux réserves animalières où se côtoient lions, girafes, hippopotames, éléphants, singes,etc… Son patrimoine est essentiellement immatériel et appartient aux dépositaires de l’histoire du pays, notamment les peuples nomades qui l’ont habité, comme les Héréros, présents depuis le XVIe siècle. Ils sont l’âme de ce pays souvent vu comme une terre sauvage et inhabitée.

Un film de Jérémie Saint-Jean présenté par Claudia Tapia.

Dans le cadre des Conférences Connaissance du Monde .

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87

