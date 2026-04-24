Connexio Cie Tant qu’il y a de la vie Varenguebec
Connexio Cie Tant qu’il y a de la vie Varenguebec vendredi 10 juillet 2026.
Varenguebec
Connexio Cie Tant qu’il y a de la vie
Parking de la salle communale de Varenguebec Varenguebec Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 19:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Connexio est un spectacle sur le lien, l’écoute et la confiance.
Vladimir Couprie, virtuose du diabolo, partage la scène avec Alba, son loup-compagnon.
Ensemble, ils créent des moments simples et surprenants, pleins de douceur et d’émotion.
Entre cirque et poésie, Connexio parle du lien invisible qui unit les êtres.
Un spectacle sensible et joyeux, à vivre en direct, qui touche le cœur.
Gratuit. Inscription conseillée. Durée 35 minutes. Tout public, dès 5 ans. .
Parking de la salle communale de Varenguebec Varenguebec 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 culture@la-haye.fr
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English : Connexio Cie Tant qu’il y a de la vie
L’événement Connexio Cie Tant qu’il y a de la vie Varenguebec a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche