Varenguebec

Connexio Cie Tant qu’il y a de la vie

Parking de la salle communale de Varenguebec Varenguebec Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10 19:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Connexio est un spectacle sur le lien, l’écoute et la confiance.

Vladimir Couprie, virtuose du diabolo, partage la scène avec Alba, son loup-compagnon.

Ensemble, ils créent des moments simples et surprenants, pleins de douceur et d’émotion.

Entre cirque et poésie, Connexio parle du lien invisible qui unit les êtres.

Un spectacle sensible et joyeux, à vivre en direct, qui touche le cœur.

Gratuit. Inscription conseillée. Durée 35 minutes. Tout public, dès 5 ans. .

Parking de la salle communale de Varenguebec Varenguebec 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 culture@la-haye.fr

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English : Connexio Cie Tant qu’il y a de la vie

L’événement Connexio Cie Tant qu’il y a de la vie Varenguebec a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche