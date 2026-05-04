Varenguebec

Sortie nature Plantes comestibles et médicinales

Varenguebec Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Au coeur du bocage de Varenguebec, découvrez les principales plantes qui peuvent se consommer et celles présentant des vertus médicinales au cours d’une balade de 3 km. Durée 2h. A partir de 10 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.

En partenariat avec le CPIE .

Varenguebec 50250 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

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English : Sortie nature Plantes comestibles et médicinales

L’événement Sortie nature Plantes comestibles et médicinales Varenguebec a été mis à jour le 2026-05-04 par Côte Ouest Centre Manche