Conseil de développement rencontre sur les énergies citoyennes ECHO’système Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Conseil de développement rencontre sur les énergies citoyennes

ECHO’système 2 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 18:30:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Projets d’énergies renouvelables citoyennes retour d’expérience de la Centrale villageoise Rance-Emeraude.

Le Conseil de développement de Lamballe Terre & Mer se questionne sur les conditions qui permettent de développer des projets de boucle locale de production et de consommation d’énergies renouvelables impliquant les citoyens sur nos territoires.

Dans ce cadre, il organise une rencontre avec Jean-Pierre Thomas de la Centrale villageoise Rance-Emeraude pour qu’il évoque l’expérience de ce collectif de citoyens du secteur de Dinan.

Cette rencontre est ouverte à toute personne curieuse d’en savoir plus sur ce type de projet (dans la limite des places disponibles). .

ECHO’système 2 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Conseil de développement rencontre sur les énergies citoyennes Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor