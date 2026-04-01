Montfort-sur-Meu

Conseil en images optimisons notre Troc de vêtements Printemps Eté !

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

LE TROC, C’EST TOP ! ET SI ON POUVAIT ALLER ENCORE PLUS LOIN POUR FAIRE DES ECONOMIES ET ETRE EN ADEQUATION AVEC SES VALEURS ?

Aimeriez-vous découvrir une méthode de conseil en image unique, qui se veut à la fois éthique dans ses valeurs et tournée résolument vers une autre façon de se voir que ce soit à l’extérieur pour prendre soin de soi et se mettre en valeur, comme à l’intérieur pour mieux se connaître et comprendre ses fonctionnements ?

Aimeriez-vous n’avoir dans votre garde-robe que quelques vêtements qui vous vont et s’agencent parfaitement entre eux et vous savez pourquoi ?

Vous êtes-vous déjà questionné.e.s sur le concept de Low fashion et sur la mode en général, son sens, ses valeurs, et votre rapport à celle-ci ?

Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, cet atelier est pour vous !

Un atelier pratique (avec des tests sur toute personne volontaire) ouvert aux adultes hommes et femmes en recherche d’un accompagnement différent à travers le vêtement leur permettant de faire des choix plus adéquats et respectueux de leur personnalité profonde et de l’environnement.

Il se tiendra à Quai n°3 à Montfort-sur-Meu le samedi 11 avril de 14h à 16h en partenariat avec l’association Cêhapi et se poursuivra le 12 avril de 14h à 16h30 avec le Troc Printemps/Eté où vous pourrez bénéficier de conseils pratiques et personnalisés !

Et il vous permet également de bénéficier des avantages tarifaires de tests en groupe réservés aux participants Cêhapi/Quai n°3 dont vous retrouverez tous les détails ici

www.universsoi-colors.com

Tarif minimum libre et conscient 1€ .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

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L’événement Conseil en images optimisons notre Troc de vêtements Printemps Eté ! Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté