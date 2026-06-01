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Conseil municipal, Mairie, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Conseil municipal, Mairie, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Conseil municipal, Mairie, Saint-Germain-au-Mont-d’Or vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : place de la Mairie, Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Ville : 69650 Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Département : Métropole de Lyon

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Conseil municipal Vendredi 5 juin, 20h00 Mairie Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Mairie place de la Mairie, Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 91 25 21 Accès pour les personnes à mobilité réduite par l’avenue de la Résistance.
vendredi 5 juin à 20h, en salle du Conseil

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