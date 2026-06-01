Conseil municipal, Mairie, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Conseil municipal Vendredi 5 juin, 20h00 Mairie Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Mairie place de la Mairie, Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 91 25 21 Accès pour les personnes à mobilité réduite par l’avenue de la Résistance.

vendredi 5 juin à 20h, en salle du Conseil