Kermesse de l’école, Groupe scolaire Françoise Dolto, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Kermesse de l’école Samedi 6 juin, 10h30 Groupe scolaire Françoise Dolto Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Groupe scolaire Françoise Dolto 6 chemin de Maintenue Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

La fête des écoles approche à grands pas ! Rdv le samedi 6 juin dans la cour de l’école élémentaire.