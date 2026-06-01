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Kermesse de l’école, Groupe scolaire Françoise Dolto, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Kermesse de l’école, Groupe scolaire Françoise Dolto, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Kermesse de l’école, Groupe scolaire Françoise Dolto, Saint-Germain-au-Mont-d’Or samedi 6 juin 2026.

Lieu : Groupe scolaire Françoise Dolto

Adresse : 6 chemin de Maintenue

Ville : 69650 Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Kermesse de l’école Samedi 6 juin, 10h30 Groupe scolaire Françoise Dolto Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Groupe scolaire Françoise Dolto 6 chemin de Maintenue Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
La fête des écoles approche à grands pas ! Rdv le samedi 6 juin dans la cour de l’école élémentaire.

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