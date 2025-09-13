Conseils pour une jeune épouse – Compagnie La Garçonnière Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Conseils pour une jeune épouse – Compagnie La Garçonnière Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 2 avril 2026.

Jeunes vierges, jeunes puceaux ! Voici venu pour vous le moment de vous marier ! Adieu, jeux enfantins, peluches et tractopelles! Demain vous irez proud (fiers) aux bras de vos parents jusqu’à l’autel. Aussi, nous vous réunissons pour vous donner quelques conseils propres à vous accompagner dans une vie conjugale et sexual (sexuelle) épanouie à la demande de vos parents maîtres et confesseurs.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)



Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 02 avril 2026 au vendredi 03 avril 2026 :

vendredi

de 20h00 à 21h00

jeudi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/