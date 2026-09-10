Conseils pour une jeune épouse Théâtre du Cyclope Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 20:30 –

Gratuit : non De 10,50 € à 15 € Tarif plein : 15 €Tarif réduit : 10,50 €Tarif adhérent : 9 €Réservation en ligne sur www.theatreducyclope.comou par téléphone au 02.51.86.45.07 Tout public

Patty et Fanny ont une mission sacrée : sauver les foyers traditionnels ! Armées des conseils poussiéreux de « L’Encyclopédie de la Femme 1950 » et des préceptes épicés du Kama Sutra, elles invitent les jeunes vierges et jeunes puceaux à une préparation à la vie conjugale. Un duo déchaîné qui démonte avec jubilation les nouvelles modes traditionalistes. À partir de 15 ans | Durée : 1h10 Compagnie : Cie Les Sales CulottesAuteur.ice : Marion AubertMise en scène : Corentin PraudComédienn.es : Mégane Puillandre, Audrey Loizel et Emma BinonTechnique : Emma BinonCrédit photos : Georges Pons, Thomas Fazio et Nicole Weinschel

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/



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