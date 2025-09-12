Constance Place Gambetta Bergerac

Humour

à partir de 14 ans

Dans ce spectacle drôle et bouleversant, Constance incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !

J’ai longtemps cru que j’étais invincible.

Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.

Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.

Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.

Constance

Constance a déjà écrit pas moins de 5 spectacles.

Le public l’a découverte dans l’émission de Laurent Ruquier On ne demande qu’à en rire où elle a effectué plus de cinquante passages.

A la radio elle a été chroniqueuse récurrente sur France Inter dans les émissions Par Jupiter, C’est encore nous et aujourd’hui Le grand dimanche soir.

Texte Constance et Pascal Duclermortier / Mise en scène Eric Chantelauze .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 centre.culturel@la-cab.fr

