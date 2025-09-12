Constance Place Gambetta Bergerac
Constance
Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Humour
à partir de 14 ans
Dans ce spectacle drôle et bouleversant, Constance incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !
J’ai longtemps cru que j’étais invincible.
Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.
Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.
Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.
Constance
Constance a déjà écrit pas moins de 5 spectacles.
Le public l’a découverte dans l’émission de Laurent Ruquier On ne demande qu’à en rire où elle a effectué plus de cinquante passages.
A la radio elle a été chroniqueuse récurrente sur France Inter dans les émissions Par Jupiter, C’est encore nous et aujourd’hui Le grand dimanche soir.
Texte Constance et Pascal Duclermortier / Mise en scène Eric Chantelauze .
Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 centre.culturel@la-cab.fr
