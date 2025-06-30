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Constantinople & Ablaye Cissoko | Estuaire Hall de Paris Moissac

Constantinople & Ablaye Cissoko | Estuaire Hall de Paris Moissac vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Hall de Paris

Adresse : 17 Pl. des Récollets

Ville : 82200 Moissac

Département : Tarn-et-Garonne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 18 18 18 Tarif réduit -25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi

Moissac

Constantinople & Ablaye Cissoko | Estuaire

Hall de Paris 17 Pl. des Récollets Moissac Tarn-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit
-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :
2026-07-03

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Hall de Paris 17 Pl. des Récollets Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie   info@constantinople.ca

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English :

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L’événement Constantinople & Ablaye Cissoko | Estuaire Moissac a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences

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