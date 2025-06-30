Constantinople & Ablaye Cissoko | Estuaire Hall de Paris Moissac
Constantinople & Ablaye Cissoko | Estuaire Hall de Paris Moissac vendredi 3 juillet 2026.
Moissac
Constantinople & Ablaye Cissoko | Estuaire
Hall de Paris 17 Pl. des Récollets Moissac Tarn-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif réduit
-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Participez vous aussi à cette extraordinaire aventure musicale qui a déjà ébloui des millions d’auditeurs partout dans le monde. Prêts pour le voyage ?
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Hall de Paris 17 Pl. des Récollets Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie info@constantinople.ca
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English :
Join us on this extraordinary musical adventure, which has already dazzled millions of listeners around the world. Ready for the journey?
L’événement Constantinople & Ablaye Cissoko | Estuaire Moissac a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences