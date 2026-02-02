Festival | Beauté Fragile Les berges du pont-canal Cacor Moissac

Festival | Beauté Fragile

Les berges du pont-canal Cacor 17 avenue de l’Uvarium Moissac Tarn-et-Garonne

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-30

2026-09-01

Expo photo à ciel ouvert et salon interactif autour de l’eau et de la biodiversité, pour célébrer la beauté et la fragilité du vivant.

Les berges du pont-canal Cacor 17 avenue de l'Uvarium Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie

English : Festival | Beauté Fragile

An open-air photo exhibition and interactive exhibition on water and biodiversity, celebrating the beauty and fragility of living things.

