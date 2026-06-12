CONSTELLATION à la Chapelle Ste Hélène Rue Anatole France Douarnenez
CONSTELLATION à la Chapelle Ste Hélène Rue Anatole France Douarnenez samedi 5 septembre 2026.
Douarnenez
CONSTELLATION à la Chapelle Ste Hélène
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le quartet CONSTELLATION propose un répertoire revisité. Vincent VANSTEENE, vibraphoniste, a composé l’ensemble des morceaux sur lesquels deux paroliers ont posé leurs mots Jacques VINCENT pour les plus anciens et plus récemment Peter John BUTLER pour les textes en anglais. On y retrouve
les mots du voyage dans tous les paysages qui nous habitent, au bout du Cap, au fond de la Baie, un parc, des rues, une ville, le vent, une île,…il neige, des portraits, des figures inspirantes. Marine VANSTEENE les chante avec chaleur et intensité, et improvise. Bruno MAZURIER est à la batterie et Gérard MEREUZE est à la contrebasse. .
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55
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English :
L’événement CONSTELLATION à la Chapelle Ste Hélène Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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