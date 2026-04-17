Cans et Cévennes

CONSTELLATION

L Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Découvrez la puissance des liens ! Participez à l’atelier de constellations rituelles et libérez votre potentiel. Amenez votre repas à partager et goûter, les tisanes sont fournies

Des arrhes sont demandées pour confirmer les inscriptions. Pensez à réserver via téléphone ou réseaux sociaux.

Découvrez la puissance des liens ! Participez à l’atelier de constellations rituelles et libérez votre potentiel. Que vous soyez constellant ou représentant, cette expérience unique vous permettra de mieux vous comprendre et de renforcer vos relations. Tous les profils sont les bienvenus !

Prêt(e) à explorer vos racines et à vous libérer des schémas répétitifs aliénants ?

Rejoignez nous pour un moment unique de constellations rituelles !

Cette méthode thérapeutique vous invite à dénouer les nœuds émotionnels liés à votre histoire. Que vous souhaitiez consteller ou simplement vivre l’expérience en tant que représentant, vous contribuerez à un processus de guérison collectif.

Ensemble, créons un espace bienveillant pour explorer, comprendre et grandir.

Amenez votre repas à partager et goûter, les tisanes sont fournies

Des arrhes sont demandées pour confirmer les inscriptions.

Pensez à réserver via téléphone ou réseaux sociaux. .

L Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 03 47 07 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the power of connections! Join our ritual constellations workshop and unleash your potential. Bring your own lunch to share, herbal teas provided

A deposit is required to confirm registration. Remember to reserve by phone or social networks.

L’événement CONSTELLATION Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes