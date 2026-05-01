PILLOT GRAINE D’OISEAU Cans et Cévennes
PILLOT GRAINE D’OISEAU Cans et Cévennes samedi 9 mai 2026.
Cans et Cévennes
PILLOT GRAINE D’OISEAU
Cans et Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La Ronceraie accueille AzimuT Art Vivant avec Pillot Graine d’oiseau, un spectacle mêlant marionnette, conte et musique autour du thème des oiseaux, proposé par Coralie Belot et Eulalie Hupin
Spectacle jeune public suivi d’un atelier de chant
La Ronceraie accueille AzimuT Art Vivant avec Pillot Graine d’oiseau, un spectacle mêlant marionnette, conte et musique autour du thème des oiseaux, proposé par Coralie Belot et Eulalie Hupin.
Destiné aux petits comme aux grands (à partir de 5 ans), ce moment poétique et musical sera suivi d’un goûter convivial puis d’un atelier de chant accompagné à l’accordéon, pour prolonger l’expérience en famille.
Programme
17h30 Pillot Graine d’oiseau
Spectacle marionnettes, conte et musique
⏱ Durée 30 min
À partir de 5 ans
18h00 Goûter de l’amitié
18h30 Atelier de chants pour petits et grands
⏱ Durée 30 min .
Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com
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English :
La Ronceraie welcomes AzimuT Art Vivant with Pillot Graine d?oiseau, a show combining puppetry, storytelling and music on the theme of birds, presented by Coralie Belot and Eulalie Hupin
L’événement PILLOT GRAINE D’OISEAU Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-04-28 par Conseil Départemental
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