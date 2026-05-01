Cans et Cévennes

PILLOT GRAINE D’OISEAU

Cans et Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La Ronceraie accueille AzimuT Art Vivant avec Pillot Graine d’oiseau, un spectacle mêlant marionnette, conte et musique autour du thème des oiseaux, proposé par Coralie Belot et Eulalie Hupin

Spectacle jeune public suivi d’un atelier de chant

La Ronceraie accueille AzimuT Art Vivant avec Pillot Graine d’oiseau, un spectacle mêlant marionnette, conte et musique autour du thème des oiseaux, proposé par Coralie Belot et Eulalie Hupin.

Destiné aux petits comme aux grands (à partir de 5 ans), ce moment poétique et musical sera suivi d’un goûter convivial puis d’un atelier de chant accompagné à l’accordéon, pour prolonger l’expérience en famille.

Programme

17h30 Pillot Graine d’oiseau

Spectacle marionnettes, conte et musique

⏱ Durée 30 min

À partir de 5 ans

18h00 Goûter de l’amitié

18h30 Atelier de chants pour petits et grands

⏱ Durée 30 min .

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

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English :

La Ronceraie welcomes AzimuT Art Vivant with Pillot Graine d?oiseau, a show combining puppetry, storytelling and music on the theme of birds, presented by Coralie Belot and Eulalie Hupin

L’événement PILLOT GRAINE D’OISEAU Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-04-28 par Conseil Départemental