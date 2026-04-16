Brignac

CONSTRUIS TON MOULIN !

Place de la Mairie Brignac Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Rendez-vous au bord de la Lergue, pour évoquer les moulins présents sur le territoire, comprendre la vie de cette rivière sauvage, et découvrir des maquettes de moulins et d’usines hydroélectriques. Munis d’un matériel spécifique et adapté, fabriquez moulins et bateaux avec des éléments naturels, puis testez-les !

Rendez-vous au bord de la Lergue, pour évoquer les moulins présents sur le territoire, comprendre la vie de cette rivière sauvage, et découvrir des maquettes de moulins et d’usines hydroélectriques. Munis d’un matériel spécifique et adapté, fabriquez moulins et bateaux avec des éléments naturels, puis testez-les ! Afin de profiter pleinement des jolies couleurs de fin de

journée se reflétant sur l’eau, partagez un pique-nique au bord de la rivière…

Atelier animé par l’association Demain la Terre !

Prévoir eau, chapeau, chaussures de marche, pique-nique tiré du sac et lampe torche. .

Place de la Mairie Brignac 34800 Hérault Occitanie

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English : CONSTRUIS TON MOULIN !

Join us on the banks of the Lergue to learn about the mills in the area, understand the life of this wild river, and discover models of mills and hydroelectric plants. Equipped with specially adapted materials, build mills and boats from natural elements, then test them out!

L’événement CONSTRUIS TON MOULIN ! Brignac a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS